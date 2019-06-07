С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Совместное предприятие российской биофармацевтической компании "Биокад" и китайской Shanghai Pharmaceuticals Holding в будущем может провести первичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Биокад" Дмитрий Морозов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В четверг Biocad и Shanghai Pharmaceuticals Holding объявили о создании СП для вывода шести препаратов на основе моноклональных антител на рынок КНР. Как пояснил Морозов, сейчас компания ожидает регистрации лекарств. "После того, как мы достигнем определенных объемов продаж, мы можем приступить к фазе локализации. Это обговорено с нашими китайскими коллегами", — сказал он.

Как отметил Морозов, в Китае есть огромный необеспеченный спрос на фармацевтическую продукцию, так как в КНР цены на оригинальные высокотехнологичные препараты существенно выше, чем в России.

"Совместное предприятие — это очень непростая конфигурация, но Китай того стоит. Мы рассчитываем не только на часть китайского рынка, но мы рассчитываем на рост наших активов с точки зрения капитализации. Они (Shanghai Pharmaceuticals Holding — ред.) очень хорошо котируются на гонконгском рынке. Мы считаем, что через какое-то время, я надеюсь, и совместное предприятие будет котироваться в Гонконге, иметь статус публичной компании", — сказал генеральный директор "Биокад".

"Скорее всего, она будет частично публичной. Когда у вас есть основной акционер, все равно контролирующий акционер — Shanghai Pharmaceuticals, а все остальное будет представлено для потенциальных акционеров и инвесторов", — добавил Морозов.

"Биокад" — российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Компания экспортирует лекарства в 21 страну, в числе которых Индия, Бразилия, Вьетнам.