С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. АФК "Система" в ходе Петербургского международного экономического форума подписала соглашение с Marathon Group о приобретении у нее акций фармкомпаний "Синтез" и "Биоком".

Закрытие сделки ожидается в течение трех месяцев, после получения одобрения ФАС. Сумма сделки зависит от ряда оговоренных сторонами условий, пояснили в пресс-службе АФК.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров, сделка будет структурирована аналогично сделке по приобретению "Оболенского", то есть с участием консорциума инвесторов. "Таким образом, от АФК не потребуется больших вложений", — сказал он.

"Синтез" и "Биоком" могут войти в состав Alium, объединенной фармацевтической компании, создаваемой на базе предприятия "Оболенское" и "Биннофарм".

Как подсчитали в АФК, после интеграции объединенная компания Alium может войти в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Продуктовый портфель Alium будет включать более 500 наименований, а производственные мощности представлены шестью фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области, Кургане и Ставрополе.

"Сделка позволит создать одну из крупнейших фармацевтических компаний в России с диверсифицированным продуктовым портфелем, опытным менеджментом, мощным производственным и научно-исследовательским потенциалом. Она также будет способствовать оптимизации затрат на маркетинг и продвижение, сокращению административных расходов, увеличению географического охвата продаж, что в совокупности обеспечит дальнейший рост стоимости доли группы АФК "Система" в этом бизнесе", — прокомментировал президент АФК "Система" Андрей Дубовсков.

Доля "Синтеза" на российском рынке лекарственных средств составляет около 3%, в сегменте антибиотиков – 23%. Выручка компании в 2018 году составила 8,5 миллиарда рублей. "Биоком" специализируется на производстве антибактериальных непатентованных средств, а также препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний. В портфеле компании — около 40 наименований лекарственных средств.

Дубовском не исключил также приобретения других фармацевтических активов, помимо "Биокома" и "Синтеза".

Отвечая на вопрос о возможном приобретении дополнительных фармактивов, Дубовсков сказал: "Это не исключено. Конкретных сделок на столе сейчас нет".