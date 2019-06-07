С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" и "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга договорились на ПМЭФ создать совместное предприятие – крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства в РФ, сообщает ВЭБ в пятницу.

"ВЭБ.РФ и "Стройпроектхолдинг" договорились создать совместное предприятие – крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства", — говорится в релизе.

Доля участия ВЭБа в СП планируется в размере 50%. Как отмечается в релизе, для СП представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях: "ТЭК-Мосэнерго", "Трест Гидромонтаж", "Группа компаний 1520" и другие.

"Стороны рассматривают расширение компетенций СП на прочие сферы инфраструктурного строительства, в частности строительство энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры", — отмечается в сообщении.