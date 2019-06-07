С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. И бизнес, и власти должны ориентироваться на действующее законодательство, уважать закон, сказал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, комментируя дело основателя Baring Vostok Майкла Калви.

"Они должны ориентироваться на действующее российское законодательство во всех своих действиях. Это касается и власти, это касается бизнеса, отечественного и иностранного", — сказал президент на пленарном заседании.

"Когда мы говорим о том, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в жизнь и в ткань бизнес-структур, в работу бизнес-структур неоправданно — это наша позиция. Но это также значит, что все участники этого процесса, в том числе представители бизнеса, должны придерживаться законов", — добавил Путин.

Президент рассчитывает, что в деле основателя Baring Vostok все будет прозрачно и понятно, а решение будет справедливым.

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент напомнил, что Калви инкриминируют хищение 2,5 миллиардов рублей. Путин отметил, что многие, том числе российские партнеры Калви утверждают, что это не так.

"Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы, и у нас есть судебная система соответствующая. И я очень рассчитываю, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию вот этого американского партнера нашего. И будут приняты справедливые законные решения", — сказал Путин.

Он прокомментировал уголовные дела против бизнесменов: "не воруй, веди себя прилично — и дело с концом".

"Возьмите Библию, почитайте: не укради, не пожелай жены ближнего своего — там все написано. Если ему инкриминируют похищение 2,5 миллиардов, это должно быть доказано правоохранительными органами или с него должно быть снято обвинение — вот и все. Что здесь такого особенного? Посмотрите, что происходит в других странах: бизнесменам в США дают по 100, по 150 лет тюрьмы, и ничего: не воруй, веди себя прилично — и дело с концом", — сказал глава государства.

Он заверил, что российские власти будут следить за делом Калви.

"Я со своей стороны, мои коллеги из правительства, мы, конечно, будем за этим внимательно смотреть. И генеральный прокурор, вот он здесь, я вижу, сидит тоже, господин (Юрий) Чайка, тоже внимательно будет за этим следить и контролировать процесс", — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, тот факт, что Калви выпустили под домашний арест, а других фигурантов дела — нет, связан с тем, есть ли у них дом в Москве.

"Под какой домашний арест, если у них дома нет — ни квартиры, ничего в России нет. Но мы и над этим подумаем. Вопрос гуманизации всех этих процедур. Мы по этому пути и будем двигаться. Если есть возможность человека не прятать за решетку… при необходимости расследовать то или иное событие, то, конечно, нужно к этому стремиться", — добавил президент.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.