С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер Юрий Борисов не исключает изменений в структуре управления гражданской авиапромышленности в случае введения западных санкций.

Ранее было принято решение о вхождении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в "Ростех". В отношении "Ростеха" действуют западные санкции.

"Я не могу отрицать, что вероятность такая существует. Она вполне может быть. От наших "друзей" в кавычках чего хочешь можно ожидать. Я не исключаю, что если они будут нам строить преграды по поставке оборудования для "Суперджета", то нам придется смотреть вариант переконфигурации гражданского дивизиона. Мы будем делать все, чтобы продолжать проект", — сказал Борисов журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

В то же время он отметил, что США необходимо обоснование введения таких санкций, чтобы убедить в их необходимости другие страны. По словам Борисова, таких причин нет.

В начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21. В "Ростехе" заверили, что без необходимых материалов отечественное авиастроение в любом случае не останется, а отказ от использования в конструкции МС-21 композиционных материалов не рассматривается. После этого Юрий Борисов сообщил, что серийное производство среднемагистрального самолета МС-21 будет сдвинуто на 2021 год.