С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Минздрав России ожидает, что законопроект, легализующий в РФ торговлю лекарствами через интернет, вскоре будет рассмотрен во втором чтении в Госдуме и считает, что у него есть хорошие перспективы, сообщила журналистам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что в ближайшее время будет законопроект рассматриваться и готовиться ко второму чтению. У него хорошие перспективы", — сказала она.

Отвечая на вопрос, есть ли в текущих поправках требование у курьеров обязательного фармацевтического образования, Максимкина сказала: "Нет, вопрос остается открытым. Одно могу сказать, что ответственность за качество доставки будет нести именно фармацевтическая организация, которая будет обладать этим сайтом, но по поводу квалификации специалистов — вопрос открытый, это будет определено в надлежащей аптечной практике".

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена. До принятия закона фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.