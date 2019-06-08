С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" начал тестировать магазины малого формата — "Магнит Сити", первые объекты открылись в Краснодаре и Москве, сообщила журналистам гендиректор "Магнита" Ольга Наумова.

"Ультрамалые форматы — мы открыли в Краснодаре пилотный магазин, так называемый "Магнит Сити". И, по-моему, позавчера в Москве такой открыли. Это объекты, нацеленные на трафик, на деловые центры, но такого типа — то, что вокруг быстрого питания: кафе, кофе, перекусы", — сказала Наумова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, компания верит в подобный формат. "Мы понимаем, как это в теории должно выглядеть, но мы для этого и пилотируем, чтобы на практике понять, какая отдача от метра, что нужно предлагать, какую мы получим в целом экономику проекта. В зависимости от того, что мы получим, мы будем то или иное число точек открывать", — указала она.

Комментируя планы по развитию продаж товаров для детей и товаров для животных, Наумова сказала, что "Магнит" не рассматривает для этих целей создание отдельных сетей. "Мы торгуем и товарами для детей, и товарами для животных, разных линеек в разных объектах…. У нас есть внутренний проект, связанный с собственными торговыми марками и с работой с детскими категориями", — сообщила гендиректор компании.

Сейчас у розничной сети шесть форматов: "магазины у дома", супермаркеты, "Магнит-Опт" для совершения покупок крупными партиями, ультрамалые магазины, магазины косметики и аптеки.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2019 года находилось 19,223 тысячи магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2% — до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,931 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.