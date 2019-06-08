C.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Weatherford International Plc намерена более активно работать на российском рынке, заявил директор компании Марк Андрус Макколум.

"Почему для нас важен российский рынок? В России у нас 2 тысячи сотрудников, которые работают каждый день, и 99% из них – русские. И мы продолжаем с оптимизмом смотреть в будущее… Нефтегазовая промышленность России имеет большие перспективы. В будущем мы надеемся здесь более активно работать, и для нас это важно", — сказал он на панельной сессии "Россия – США" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что Weatherford работает в России уже 40 лет. "Мы думаем об устойчивом развитии, особенно на российском рынке", — отметил Макколум.

Weatherford — международная нефтесервисная компания, один из крупнейших в мире поставщиков инновационных решений и услуг для оценки пласта, строительства скважин, интенсификации притока и добычи. Работает в более чем ста странах.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.