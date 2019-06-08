С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Концессионный конкурс на создание автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) грузовиков может состояться осенью, заявки подали "Ростелеком" и оператор системы "Платон" — компания РТИТС, рассказали журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов и первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

"Появился "Ростелеком", и будет конкурс. Документов пока нет у нас — распоряжения об основных условиях тендера и будущего концессионного соглашения, но я точно знаю, что готовятся именно конкурсные процедуры", — сказал Акимов.

"Мы заканчиваем изучение второй заявки, которую подал "Ростелеком", готовим проект распоряжения правительства, который должен определить конкурс и его существенные условия: сроки проведения, и правительство должно определить компетентный орган, который будет этот конкурс проводить. Такая работа готовится, мы надеемся, что в течение месяца-полутора мы полный анализ с такими предложениями в правительство внесем. Мы планируем, что после выхода распоряжения с конкурсом мы разберемся в течение двух месяцев", — сообщил в свою очередь Алафинов.

"Осень, я думаю, это осень", — уточнил Акимов. По словам первого замглавы Минтранса, заявка "Ростелекома" с точки зрения представленной информации полная, изучаются те технические и технологические решения, которые предлагает компания, чтобы в распоряжении существенные условия конкурса были расписаны наиболее открыто.

Минтранс собирался определить претендентов на создание системы весогабаритного контроля в 2018 году — начале 2019 года, говорил в октябре министр транспорта Евгений Дитрих. Первым заявку в формате частной концессионной инициативы подал оператор "Платона" РТИТС. Минтранс и Росавтодор сформировали значительные изменения первоначальных параметров заявки, после чего было опубликовано предложение о заключении концессионного конкурса.

Как отмечает Минтранс, общий срок реализации проекта составит 11 лет. Согласно параметрам возможного соглашения, структура затрат включает частные инвестиции концессионера, первоначальные и регулярные капитальные расходы, операционные расходы, обслуживание кредита и выплату налогов. В рамках компенсации расходов на строительство и обслуживание АСВГК плата концедента — государства — оператору составит 8,64 миллиарда рублей ежегодно.