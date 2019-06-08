С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Тендер на строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге может состояться до конца 2019 года, проект оценивается примерно в 200 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ в числе прочих банков проявлял интерес к финансированию проекта. По словам Костина, проект по-прежнему интересен второму по величине российскому банку.

"Я думаю, будет строиться еще одна платная дорога в Санкт-Петербурге — Восточный скоростной диаметр. Я думаю, что этот проект обязательно состоится. Будет строиться мост, скорее всего. Тоннели в разы дороже. Это делается городом, как они запланируют. Думаю, что где-то до конца года тендер может состояться. Пока нет окончательного проекта. Речь идет о нескольких сотнях миллиардах рублей, примерно 200 миллиардов", — сказал Костин.

В октябре прошлого года врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил о необходимости активизировать работу над проектом ВСД.

Новая широтная магистраль с мостом через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц является приоритетным стратегическим проектом Петербурга. Трасса будет начинаться от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходить преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекать Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и будет подключаться к КАД в районе деревни Кудрово. Ориентировочный срок начала строительства — август-сентябрь 2019 года, завершения строительства — 2024 год.

Планируемая протяженность магистрали составляет 22 километра, из которых 14 километров пройдут по территории Петербурга, а остальные — по Ленинградской области. Интерес к вложениям в ВСД проявляли ВТБ, Газпромбанк, группа "Лидер". Кроме того, власти планировали привлечь к переговорам турецко-итальянский консорциум, занимавшийся проектом Западного скоростного диаметра.