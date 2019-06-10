МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Британская туристическая фирма Thomas Cook получила от своего крупнейшего акционера, китайской Fosun Tourism Group, предложение о полном выкупе, ведет переговоры, подтвердила британская компания в понедельник.

Ранее о потенциальной сделке сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники. Если сделка состоится, она положит конец существованию независимой британской компании со 178-летней историей.

"Thomas Cook подтверждает, что компания ведет переговоры с Fosun после получения предварительного предложения (о покупке — ред.)", — говорится в заявлении британской компании.

Туроператор отмечает, что пока нет ясности, будет ли в итоге заключена сделка.

Fosun Tourism Group зарегистрирована в Гонконге.

В марте Thomas Cook объявила о покупке российского туроператора "Библио Глобус". В результате британская компания, уже владеющая "Интуристом", может стать крупнейшим игроком на российском туристическом рынке.