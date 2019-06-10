МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Антон Мещеряков. Российские торговые сети прошли тот период развития, когда сам факт открытия нового магазина по пути с работы к дому генерировал выручку компании. Покупатели стали требовательнее, они хотят не просто приобретать качественные продукты по низким ценам, но делать это в комфортной среде. Ритейлерам приходится подстраиваться под эти изменения, и X5 Retail Group — не исключение: в мае открылся первый магазин "Пятерочка" в новом формате, обновленное ценостное предложение готовит сеть "Перекресток". О нематериальных аспектах в продаже вполне материальных товаров, об инновациях в торговле и вопросах экологии в интервью агентству "Прайм" в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2019 рассказал главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

- В своем годовом отчете X5 Retail Group писала, что в 2019 году планирует открыть порядка 1,8 тысячи магазинов с учетом закрытий. В прошлом году вы открыли 2,3 тысячи магазинов. Можно ли говорить, что это замедление темпов открытий, и будет ли число открывающихся магазинов сокращаться и далее?

— Я смотрю на это немного по-другому. Мы называем это сбалансированный рост, уходим к меньшему числу открытий, но с более качественным выбором локаций, с большей эффективностью и без ущерба показателю возврата на инвестированный капитал. Действительно, мы давали guidance по открытию в 2019 году около 2 тысяч магазинов (без учета закрытий — ред.). Я не могу дать прогноз на следующий год, но количество открытий будет меньше. Физические магазины становятся точкой входа для развития онлайн и комплементарных офлайн и онлайн сервисов — это и онлайн-доставка, и click & collect, и экспресс-доставка. Не только физические магазины могут обеспечить рост. На данный момент цена остаётся основным фактором, на который смотрят покупатели. Но не менее важными факторами становятся удобство и время.

- В последнее время очень часто можно слышать, что российские ритейлеры пытаются добиться возникновения эмоций у россиян при посещении магазинов — причем не торговых центров, а обычных "магазинов у дома" и супермаркетов. Можете ли рассказать, что такое эмоции покупателей для X5?

— В целом ритейл — это про эмоции. Когда вы приходите в магазин, вы обращаете внимание на запах, свет, хотите что-то увидеть новое. Цена на первом месте, но не менее важны для покупателей удобство и ощущения, которые они испытывают, приходя в магазин. То, что создаёт эмоции. Это свежие продукты, широкий выбор, хороший запах, чистота, порядок, грамотная навигация. Эмоция неразрывно связана с удобством. В конкуренции с цифровыми игроками офлайн магазины дают эти ощущения, это преимущество.

Все эти элементы мы будем добавлять в новое ценностное предложение "Пятерочки". У него есть четыре ключевых фактора: первый — это цена, потому что "Пятерочка" ассоциируется и будет ассоциироваться с низкой ценой. Второй элемент — удобство, куда входят и эмоции. Третий — доверие, а четвертый — социальная ответственность.

- Руководитель "Пятерочки" Сергей Гончаров говорил, что финальный вариант обновленной концепции "Пятерочки" будет готов осенью. Чем он может отличаться от пилотного магазина, который был открыт в мае?

— Какие-то элементы пилотного магазина останутся. Но в финальном варианте будут определенные изменения, прежде всего в ассортименте. Наша задача — оптимизировать его — предлагать те продукты, которые востребованы у покупателя. Сейчас в "Пятерочке" идёт большой процесс по автоматизации категорийного менеджмента на основе "больших данных". Также будут изменения в уровне сервиса, уровне свежести, удобстве маршрутов. Концепция будет эволюционировать на базе обратной связи от покупателей. Наша цель – качественно улучшить опыт наших покупателей.

- После "Пятерочки", планирует ли компания обновлять концепцию "Перекрестка"?

— Ритейл — это такой бизнес, который никогда не стоит на месте. Ты всегда должен быть в движении, чувствовать тренды и потребности покупателей, особенно в цифровую эпоху. В целом "Перекресток" сейчас находится в процессе обновления своего ценностного предложения. "Перекрёсток" всё больше идёт в сторону европейских практик – в "эмоциональные" супермаркеты, в сегмент готовой еды, food-to-go, ready-to-eat, в сторону большей свежести, что отвечает тенденциям сокращения миссии большой покупки и увеличение частоты покупки товаров "фреш". Для этого недавно открыли собственную smart kitchen.

Кроме того, важной частью "Перекрёстка" стал онлайн-магазин. Мы открыли его два года назад, очень довольны результатами. В начале 2019 года вышли на количество заказов в 3,5 тысячи в день, до конца года хотим удвоить их число. Средний чек в "Перекрёстке Онлайн" — 3,2-3,3 тысячи рублей, что в пять раз больше, чем в "Перекрестке". Для обслуживания онлайн-магазина у нас есть два dark store в Москве и в Санкт-Петербурге, и до конца года мы планируем открыть ещё два dark store в Москве.

В этом году мы ожидаем, что доля "Перекрёстка Онлайн" в выручке всего "Перекрестка" составит около 1,5%, а в следующем году она вырастет до 4%. При этом мы понимаем, что этот сервис пока востребован только в Москве и в Санкт-Петербурге, поэтому в ближайшие два года мы не видим возможность выхода с онлайн-доставкой в регионы. Именно потому, что цена заказа остаётся очень важным фактором для покупателей. Пока мы хотим фокусироваться на Москве и Санкт-Петербурге, отработать оптимальную операционную модель, выйти на определённую безубыточность, потому что пока для нас это инвестиционный проект.

- Если брать европейскую часть России и Урал, осталось ли на этих территориях место для открытия новых магазинов?

— Безусловно, несмотря на то, что мы сталкиваемся с естественным насыщением рынка. Однако даже с учётом существующего законодательного ограничения развития после достижения 25% РТО в пределах муниципалитета у нас сохраняются очень большие возможности для развития. По итогам 2018 года у нас закрылся рынок Санкт-Петербурга, но при этом открылось 23 муниципалитета, где предельная доля в 2017 году была достинута, а за 2018 год снизилась до менее чем 25%. Также мы продолжаем развитие в Московской области.

- Какие интересные технологии и инновации вы видите на рынке, которые можно было бы использовать в магазинах X5?

— Лично для меня, кроме технологических, есть ещё инновации, заключающиеся в изменении мышления. Именно отсюда начинаются инновации. Насколько мы как компания сможем поменять стиль управления, стать более гибкими, научимся запускать пилотные проекты.

Если же говорить непосредственно о технологиях, во-первых, это видео-аналитика — видео-контроль полок, очередей. Видео-аналитика очередей, например, у нас запущена в московских магазинах. Во-вторых, мы увеличиваем количество касс самообслуживания, внедряем системы сканирования покупок self scan и mobile scanning. Мы это все уже тестируем как в нашем магазине лаборатория, так и в рамках пилотных проектов.

- Как вы оцениваете перспективность системы быстрых платежей в продовольственном ритейле? Готова ли X5 участвовать в пилотировании технологии?

— Мы активно изучаем перспективу работы через систему быстрых платежей, в том числе прорабатываем возможности участия в пилотировании этой системы.

- Очень большое внимание в последнее время уделяется вопросам экологии – отказ от пластиковой посуды, от одноразовых пакетов, инициатива по сбору бутылок в магазинах. Какие инициативы и проекты в сфере экологии обсуждает X5?

— Действительно, российский ритейл, и Х5 в частности, сегодня активно включается в экологическую повестку, мы рассматриваем это как важную часть нашей стратегии устойчивого развития. У нас есть три основных направления. Первое — энергосбережение, поскольку электроэнергия — 56% наших коммунальных затрат. И здесь мы уже внедряем самые современные технологии энерго-эффективности.

Второе — упаковка — важнейший фактор воздействия на окружающую среду. Наши действия направлены на сокращение потребления одноразовый упаковки. Сейчас у нас только каждый четвёртый покупатель приобретает пластиковый пакет, остальные либо приходят со своим пакетом, либо покупают многоразовую сумку. За прошлый год было продано 3 миллиона многоразовых сумок. Мы также пилотируем использование бумажных пакетов, стимулируем экономику замкнутого цикла, в том числе через введение требования использования вторичного сырья в упаковке, которую мы закупаем. Естественно, где это допустимо по СанПин. Со второй половины года любой пластиковый пакет, который будет продаваться в нашем магазине, будет содержать элементы вторичной переработки.

Третье направление — это сбор и переработка вторичных отходов. Наши действия направлены на то, чтобы как можно большая доля использованных материалов стала сырьем для вторичной переработки, и как можно меньшая — мусором, отправляемым на свалку. Х5 уже отправляет на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в наших магазинах в процессе торговли. За прошлый год это почти 600 тысяч тонн картона, полиэтилена и пластик, а также более 22 миллиона использованных палет и пластиковых коробок. В этом году мы будем пилотировать сбор использованной пластиковой упаковки у населения через фандоматы. Это будут совместные проекты с нашими крупнейшими поставщиками, мы будем вместе стимулировать сбор через скидки на продукцию. На ПМЭФ мы подписали соглашение о запуске такого пилота с Unilever. Но будут и другие проекты.

Мы могли бы двигаться с нашими инициативами в этих областях гораздо быстрее, если бы получили поддержку от государства. Я говорю об интеллектуальной поддержке. У ритейла нет профессиональной экспертизы, которая позволила бы объективно оценивать экологическое влияние того или иного вида упаковки, и нет компетенций в области работы с вторичным сырьем и отходами.

Бизнесу необходима национальная "дорожная карта" по обращению с упаковкой и её отходами, которая бы определила единый подход к оценке экологического влияния разных видов упаковки и желательные виды упаковки. Есть разные мнения: кто-то говорит, что бумажная упаковка более экологична, но здесь есть и минусы: при её производстве используются российские леса. Именно поэтому необходим единый подход к оценке экологического ущерба от разных видов упаковки, единые стандарты. Это назревшая необходимость и мы обращаемся сегодня в профильные министерства и ведомства с инициативой по созданию такой "дорожной карты".