МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.

"Прибыль, полученную обществом по результатам 2018 отчетного года в размере 2,992 миллиарда рублей оставить в составе нераспределенной прибыли. Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2018 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

Как отмечал в апреле гендиректор компании Владимир Власов, "Мостотрест" по итогам 2018 года снизил чистую прибыль по МСФО на 43%, до 1,7 миллиарда рублей, выручка практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 206,3 миллиарда рублей. По его словам, на снижение показателей прибыли компании повлиял рост финансовых расходов, связанных с большим объемом долга, привлекаемого для софинансирования по долгосрочным инвестиционным контрактам и финансирования оборотного капитала по ряду крупных проектов в связи с форсированием завершения работ.

Акционеры "Мостотреста" также приняли решение переизбрать совет директоров компании в прежнем составе. В прошлом году состав совета директоров также не менялся. Сейчас в него входят 11 человек — заместитель гендиректора "Мостотреста" по правовым вопросам Геннадий Богатырев, гендиректор "Мостотреста" Владимир Власов, заместитель гендиректора компании Леонид Добровский, заместитель гендиректора по маркетингу Валерий Дорган (зампред совета директоров), завкафедрой "Детали машин и теория механизмов" МАДИ Мария Карелина.

В совет также входят главный инженер "Мостотреста" Андрей Конных, заместитель гендиректора компании Владимир Котылевский, замгендиректора по развитию Владимир Монастырев (председатель совета), советник ректора МГУПС-МИИТ Вячеслав Приходько, советник ректора МАДИ Валентин Сильянов и заместитель генерального директора "Мостотреста" по экономике и финансам Олег Танана.

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, выполняла работы по строительству моста через Керченский пролив. Аркадий Ротенберг через "ТФК-Финанс" контролирует 94,2% компании, остальное в свободном обращении.