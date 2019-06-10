МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в мае 2019 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5%, до 10,54 миллиона человек, при этом "Аэрофлот" за месяц нарастил перевозки на 6,2%, а наивысший рост показала "Победа", увеличив перевозки на 43,9%, сообщает Росавиация.

"По оперативным данным, в мае текущего года российские перевозчики обслужили 10,54 миллиона пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,5%", — говорится в сообщении ведомства.

Пассажирооборот в мае 2019 года достиг отметки в 25,61 миллиарда пассажирокилометров, что на 13% больше показателя мая прошлого года. Всего за январь-май 2019 пассажирооборот составляет 113,84 миллиарда пассажирокилометров.

"Рост показателей производственной деятельности в мае 2019 года отмечается у авиакомпании "Аэрофлот", обслужившей более 2,98 миллиона пассажиров (+6,2%); S7 перевезла 1,16 миллиона пассажиров (+24%); "Россия" — 999 тысяч пассажиров (+9,8%); "Победа" — 861 тысячу пассажиров (+43,9%); "Уральскими авиалиниями" в мае 2019 воспользовались 820 тысяч пассажиров (+11,4%)", — говорится в сообщении.