ПЕНЗА, 10 июн — ПРАЙМ. ООО "Новапорт Холдинг" намерено приобрести контрольный пакет аэропорта Пензы и построить за собственные средства новый современный терминал, сообщил в понедельник губернатор области Иван Белозерцев.

Пензенская область и ООО "Новапорт Холдинг" 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях в реализации в рамках государственно-частного партнерства проекта строительства нового аэровокзала Пензы взамен терминала, возведенного более 50 лет назад.

"У "Новапорта" есть намерение приобрести контрольный пакет пензенского аэропорта, построить за собственные средства новый современный терминал. Его вход в инвестиционный проект Пензенской области по аэропорту даст возможность увеличить количество направлений перевозки наших граждан в разные города РФ. В тех городах, куда зашла эта компания, авиаперевозки пассажиров увеличены в 3-4 раза", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что соглашение с "Новапортом" предполагает разработку компанией инвестиционной программы развития аэропорта Пензы, которая включала бы в себя реконструкцию или строительство нового здания аэровокзального комплекса, грузового терминала, топливо-заправочного комплекса, центра бортового питания и других объектов.

Ранее областное правительство сообщило, что сметная стоимость строительства нового здания аэровокзала Пензы оценивается в 760,5 миллиона рублей. Позднее, 16 апреля, Белозерцев на встрече с гендиректором "Новапорта" Сергеем Рудаковым обсуждали возможность передачи холдингу аэропорта Пензы в управление с инвестиционными условиями, предусматривающими строительство нового аэровокзала. В настоящее время для обслуживания пассажирских перевозок в Пензе используется первый этаж существующего здания аэровокзала постройки 1963 года. При этом пассажиропоток аэропорта с 2014 по 2018 год вырос с 75,4 тысячи до 181,5 тысячи пассажиров в год.

"Новапорт" — один из крупнейших аэропортовых холдингов в РФ. Включает аэропорты в Новосибирске, Томске, Барнауле, Челябинске, Волгограде, Астрахани, Чите, Мурманске, Тюмени, Перми. Акционерами компании являются AEON Corporation и Meridian Capital.