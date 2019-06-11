МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Акватория порта Махачкалы закрыта после пожара в машинном отделении танкера во время его разгрузки, перевалка нефти остановлена, угрозы возгорания груза нет, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"В Махачкале в четыре утра во время разгрузки танкера ВФ-16 возник пожар в машинном отделении. Угрозы возгорания груза (шесть тысяч тонн) нет. На время проведения пожарных работ акватория порта закрыта. Перевалка остановлена", — сообщил Демин.

Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошёл взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них — в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству". По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В пресс-службе Росморречфлота позднее рассказали, что "акватория порта по-прежнему закрыта, (противопожарные — ред.) действия еще продолжаются, ведется проливка конструкций, разбор завалов на борту парохода силами пожарных расчетов порта и МЧС".

"Представители на борту. Никакие операции в порту не производятся — ни перевалка, ни заход, ни выход судов, нефтегавань не работает", — сказали в ведомстве.

"Координирует на месте по-прежнему капитан порта. На борту судна 6 тысяч тонн сырой нефти, 500 тонн примерно он успел разгрузить к моменту начала ЧП, 156 тонн мазута и 26 тонн дизельного топлива. Поступления в воду не обнаружены, поблизости находится аварийное судно местного филиала Морспасслужбы, которое пребывает в готовности к ликвидации утечки нефти, но таких последствий пока не видно", — добавил представитель Росморрефлота.

Пока неизвестно, сколько еще продлится операция в порту.

Согласно порталу по отслеживанию движения судов Marinetraffic, судно "В Ф Танкер 16" пришло в Махачкалу из порта Аладжа (Туркмения), в пути танкер пробыл два дня. Танкер был построен на "Окской судоверфи", в 2012 году спущен на воду, в 2013 году сдан заказчику.