МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Alibaba Group выдвинула на пост генерального со-директора СП "AliExpress Россия" главу AliExpress в РФ Лю Вэя, Mail.ru Group номинирует на аналогичный пост первого заместителя генерального директора группы Дмитрия Сергеева, говорится в сообщении Mail.ru.

Генеральные директора вступят в должности после получения всех необходимых согласований и завершения всех транзакций в рамках условий сделки.

Лю Вэй занимает должность AliExpress в России с апреля 2018 года. В 2006 году пришел в Alibaba Group на должность менеджера, последние шесть лет отвечал за развитие AliExpress в России. В 2004–2006 годах он работал в различных проектах в области социальных сетей и электронной коммерции.

Дмитрий Сергеев занимает должность первого заместителя гендиректора Mail.ru Group с ноября 2014 года. До этого с января по ноябрь того же года был исполнительным директором "Вконтакте". Ранее Сергеев занимал руководящие должности в сфере СМИ, в частности, был президентом ИД "Коммерсант" и гендиректором "ЮТВ Холдинга".

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group 5 июня объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — "AliExpress Россия". Доля Alibaba в СП составит 47,8%, "Мегафона" — 24,3%, РФПИ — 12,9%, Mail.Ru — 15%.

В рамках сделки Alibaba Group инвестирует 100 миллионов долларов и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress. "Мегафон" продаст Alibaba Group свою долю в 9,97% в Mail.ru Group в обмен на 24,3% долю в СП "AliExpress Россия".

Mail.ru передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao и денежные средства в размере 182 миллионов долларов. РФПИ инвестирует в проект 100 миллионов долларов и может приобрести у Alibaba Group акции СП на сумму 194 миллиона долларов.