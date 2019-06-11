МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Торговая сеть "Перекресток" (входит в X5 Retail Group) открыла в Москве первый супермаркет с элементами новой концепции, компания рассчитывает финализировать данную концепцию до конца года, сообщила журналистам операционный директор "Перекрестка" Алла Бондаренко.

Она отметила, что пилотный супермаркет открылся две недели назад, торговая площадь объекта — 2 тысячи квадратных метров. По ее словам, новый магазин показывает хорошие результаты по сравнению с прежним форматом, в частности вырос трафик покупателей.

В частности, в новом супермаркете значительную часть торгового зала занимает зона "фреш" (фрукты и овощи, сыры, свежая рыба и мясо, мясная гастрономия), имеются пекарня и кафе. В магазине обновлен интерьер и дизайн, однако сохранена преемственность с текущим брендингом.

"Мы хотим финализировать концепцию к концу года. До конца года мы откроем ещё несколько магазинов, где будут протестированы новые зоны, которых нет еще нигде. И как только клиенты нам скажут, что их устраивают (нововведения — ред.), исходя из этих находок будет собран новый единый концепт", — сказала Бондаренко во вторник.

Она указала, что в рамках прошлого переформатирования "Перекрестков", которое стартовало около пяти лет назад, порядка 87% супермаркетов было обновлено. "Но пять лет — это слишком долгий срок, чтобы оставаться в одной концепции и не меняться", — указала топ-менеджер. По ее словам, будущая новая концепция будет рассчитана на все форматы "Перекрестков".

"Сейчас мы ее тестируем. Конечно же, мы тестируем ее на больших магазинах, потому что мы хотим максимально понять востребованность зон среди наших покупателей. В маленьких магазинах, 600-800 квадратных метров, мы физически не сможем разместить, например, зоны разделки туш или большую витрину рыбы. Как только соберется одна большая концепция, дальше она будет разделена на форматы и, конечно же, она будет тиражироваться", — сказала Бондаренко.

В середине мая первый магазин в новой концепции открыла сеть "Пятерочка" (также входит в X5). Гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров тогда говорил, что компания приступила к пересмотру существующей концепции "Пятерочки", пересмотру дизайна и ценностного предложения магазинов. По его словам, финальный вариант концепции будет готов осенью текущего года.