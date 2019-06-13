НОВОРОССИЙСК, 13 июн — ПРАЙМ. Новороссийский морской торговый порт (НМТП) направит на дивиденды за 2019 год 10 миллиардов рублей из средств, полученных за продажу Новороссийского зернового терминала (НЗТ) банку ВТБ, сообщил журналистам председатель совета директоров порта — вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов.

НМТП в конце апреля закрыл сделку по продаже НЗТ банку ВТБ, ее предварительная сумма составила 35,5 миллиарда рублей.

"Часть на дивиденды — десять (миллиардов рублей — ред.), потом частично мы погасим долг, частично мы решим что-то на инвестпрограмму, либо на дивиденды", — сказал Шарипов журналистам. Он уточнил, что под долгом имеется в виду валютный долг перед ВТБ.

Долгосрочные обязательства компании за три месяца увеличились на 37% — до 1,287 миллиарда долларов, сообщал порт в отчётности по МСФО за первый квартал 2019 года.

"Уже за 2019 будет (выплата дивидендов из этих средств в объёме 10 миллиардов рублей — ред.)", — уточнил председатель совета директоров порта.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефти" принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт", Росимуществу — 20% акций, структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.