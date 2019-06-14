МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Инфраструктура, созданная в России к Чемпионату мира по футболу, который начался ровно год назад, активно используется и сегодня, однако полное понимание экономических выгод от Мундиаля придет лишь через несколько лет, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Матчи были сыграны на 12 стадионах.

По словам управляющего партнера департамента финансового консультирования Deloitte в СНГ Александра Соколова, "года мало для того, чтоб оценить эффект от новой инфраструктуры или от прироста туристического потока".

С ним согласен и руководитель группы по оказанию услуг спортивным организациям PwC в России Александр Кардаш, который считает, что окончательное понимание экономических выгод от Чемпионата мира по футболу придет лишь только через несколько лет.

ОСНОВНОЙ ЭФФЕКТ

Кардаш полагает, что по прошествии года после Чемпионата мира главным положительным эффектом стал выросший интерес к футболу в России. "Данный эффект был достигнут как благодаря успешному выступлению сборной России, так и появившейся современной инфраструктуре – новым комфортным стадионам. На сегодняшний день, 11 из 16 стадионов клубов РПЛ нового сезона были построены за последние 10 лет, что делает российский чемпионат одним из самых новых по инфраструктуре в мире", — комментирует он.

"Новые стадионы активно задействуются футбольными матчами – на сегодня у всех из них, кроме "Лужников", есть постоянный клуб-арендатор. Сборная Россия также проводит домашние матчи на разных стадионах ЧМ и собирает аншлаги. К тому же на стадионах ЧМ регулярно проходят концерты, как крупная площадка задействуется для концертов и "Лужники", — отмечает собеседник агентства.

"Используется и другая инфраструктура, построенная к ЧМ, например, новый аэропорт в Ростове-на-Дону, новые гостиницы, другая транспортная, телекоммуникационная и энергетическая инфраструктура в городах, где проходили матчи ЧМ", — продолжает он.

Соколов из Deloitte также замечает, что кроме Москвы и Сочи, которые и так были, по большому счету, готовы к проведению ЧМ, остальные девять городов провели значительную работу по реконструкции или возведению новых стадионов, линий общественного транспорта, общественных мест. В пяти из 11 городов были построены или реконструированы аэропорты и терминалы. Открылись новые отели сети Hilton, Mariott, Lotte и других.

В ОЖИДАНИИ ТУРИСТОВ

Современная транспортная и гостиничная инфраструктура позволили городам России принять большое количество туристов, а также произвести на них позитивное впечатление. Международная консалтинговая компания BCG в исследовании "Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма" отметила, что столица к 2025 году может войти в десятку городов — чемпионов мира по темпам роста туристического потока, а вклад туризма в ВВП может вырасти вдвое.

По мнению авторов исследования, успешное проведение ЧМ показало, что Москва уже может предложить туристский продукт мирового уровня, а ее инфраструктура готова принять гораздо более интенсивные потоки туристов, чем ранее. Так, рост количества туристов в период после ЧМ (сентябрь-декабрь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом в 2017 года) составил 117%, в то время как с января по май до проведения ЧМ он не превышал 13%. Почти половина, 47% всех туристов, выразили готовность рекомендовать поездку в Москву другим путешественникам.

Кардаш из PwC, однако, считает, что о росте туристического потока в России по прошествии одного года пока говорить рано. "Долгосрочный туристический эффект от ЧМ, возможно, ощутили только Москва и Санкт-Петербург, которые и до этого были самыми популярными направлениями для туристов, посещающих Россию", — отмечает он.

Еще одним положительным эффектом ЧМ для экономики российского футбола, по его мнению, может стать разрешение на продажу алкогольного пива на стадионах. "Решение пока не принято, но оно рассматривается на самом высоком уровне. Успешное проведение ЧМ, на матчах которого алкогольное пиво активно продавалось, является одним из основных доводов сторонников такой реформы", — добавляет эксперт.

Соколов обратил внимание, что во время ЧМ из 3,4 миллиона приехавших иностранцев значительная часть были из дальнего зарубежья — Азии, США и Латинской Америки, для которых чисто логистически поездка в Россию будет непростой. "Остаются порядка 1,5 миллиона из более близких территориально стран, например, Европы, близкой Азии (Китай, Корея), которые, увидев нашу страну, инфраструктуру, толерантность, безопасность, скорее всего, захотят вернуться сами и расскажут другим. И этот эффект, я уверен, мы еще увидим", — заключил он.