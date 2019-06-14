МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" объявила тендер с начальной (максимальной) стоимостью контракта 9,38 миллиарда рублей на техобслуживание самолетов Аirbus 320 и 321 и Boeing 737, следует из материалов на портале госзакупок.

"ПАО "Аэрофлот" желает, чтобы сторона (исполнитель – ред.) проводила техническое обслуживание, капитальный ремонт, текущие ремонтные работы и внедрение сервисных бюллетеней воздушных судов семейства Аirbus 320/А321 и Boeing 737", — говорится в заявке.

Количество самолетов составляет 167 штук.

Исполнителя планируется определить в конце июля.

В конце мая "Аэрофлот" объявил тендер с начальной (максимальной) стоимостью контракта 4,6 миллиарда рублей на техническое обслуживание 50 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).