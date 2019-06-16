МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Пассажиры поезда, задержавшегося в субботу в Брянске, могут получить полную компенсацию стоимости билета и баллы "РЖД-Бонус", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщила, что утром в субботу 15 июня, по техническим причинам на 3 часа 17 минут было задержано отправление пассажирского поезда №738 Брянск — Москва. Ряд СМИ сообщали, что у поезда на ходу отцепился вагон. МЖД отмечала, что информация о том, что поезд потерял вагон на ходу, не соответствует действительности, а нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны, произошла на станции, при отправлении.

"Из-за задержки отправления поезда №738 Брянск-Москва пассажиры могут получить компенсацию полной стоимости проезда и выплату 4000 баллов РЖД-Бонус", — сообщили в ФПК.

Там добавили, что за компенсацией можно обращаться в кассы ФПК, за выплатой бонусных баллов — звонить по бесплатному телефону 8-800-100-1000.

МЖД также сообщала, что выявленную неисправность оборудования поезда №738 Брянск — Москва оперативно устранить не удалось. Для того чтобы пассажиры смогли продолжить поездку в Москву, на станцию Брянск-Орловский был подан резервный состав. В 10.22 в субботу поезд отправился по маршруту следования.

Пассажирам, добавляла МЖД, по их желанию, оформлялись проездные документы на другие поезда данного направления и производился возврат полной стоимости проездных документов.