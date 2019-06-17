МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. В России возобновился рост числа обанкротившихся компаний в первом квартале 2019 года. Как пишет РБК, это таким образом, тенденция некоторого снижения и стабилизации закончилась.

Как сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что разворот тренда является следствием застоя в экономике страны и кризиса неплатежей.

По результатам 2018 года число банкротств компаний приблизилось к "естественному уровню", однако уже сейчас рост возобновился.

Число признанных банкротами компаний выросло на 2,4% в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Что касается сравнения с предыдущим кварталом, то рост составил 1,9%.

Общее число банкротств бизнеса за первый квартал на 9,9% выше, чем в первом квартале докризисного 2014 года.

Как сообщила изданию руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса, партнер "Пепеляев Групп" Юлия Литовцева, планомерный рост числа банкротств отражает стагнацию экономики и кризис неплатежей. "Банки, испытывая проблемы с ликвидностью, все активнее используют банкротство для возврата средств неплательщиков", — пишет РБК.