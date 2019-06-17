МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Росморречфлот, Росморпорт и принадлежащая ему "РМП-Тамань" по поручению Минтранса к 28 июня сформируют финансовую и организационную модель проекта порта Тамань, ГТЛК не будет концессионером порта, проект реализуют несколько стратегических инвесторов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у министра транспорта РФ Евгения Дитриха от 10 июня.

Минтранс в марте направил в правительство предложения о создании сухогрузного района порта Тамань. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) может получить 75% управляющей компании СР порта Тамань "РМП Тамань" (принадлежит ФГУП "Росморпорт"), а затем эти 75% должны быть проданы разным стратегическим инвесторам — КРУ, СУЭКу, "Металлоинвесту", а также РЖД. Как пишет газета, первые три компании на совещании у вице-премьера Максима Акимова в конце мая подтвердили свою заинтересованность в проекте.

В начале июня Акимов поручил Минтрансу, Минэкономразвития, ФАС и Аналитическому центру до 15 июня завершить обсуждение организационно-правовой модели концессии по сухогрузному району порта. Затем Дитрих в кулуарах ПМЭФ сообщил журналистам, что Минтранс обсудит с Минэкономразвития и ФАС проект создания сухогрузного порта Тамань, а по итогам обсуждения будет определено, требуется ли внесение поправок.

На совещании у Дитриха, на протокол которого ссылается издание, обсудили схему, при которой к реализации проекта будут привлечены несколько стратегических инвесторов, а ГТЛК не будет концессионером порта. Таким образом, помимо актуализированной модели порта Росморречфлот, Росморпорт и "РМП-Тамань" по поручению Минтранса к 28 июня представят предложения относительно стратегических инвесторов, проект уточненного плана-графика и предложения о дальнейшей реализации проекта. РЖД уже выразили готовность выступить в качестве инвестора, отмечает газета.

Минэкономразвития, согласно протоколу совещания, обратило внимание на необходимость сбалансированного развития портовых мощностей на Таманском полуострове.

В свою очередь, ФАС отметила, что "возникает необходимость обеспечения недискриминационного доступа к транспортной инфраструктуре" при строительстве порта. Согласно ФАС, должно учитываться развитие расположенных в том же районе терминалов группы ОТЭКО. РЖД указали, что провозная способность железных дорог в направлении портов Азово-Черноморского бассейна обеспечивает в том числе прогнозируемые объемы перевозки ОТЭКО и порта Тамань, пишет газета.