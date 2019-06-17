МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Сенаторы верхней палаты парламента РФ нашли способ мотивировать бизнес локализовывать производство заменителей грудного молока на территории страны, пишет газета "Коммерсант".

На детское питание, более 90% которого в настоящее время импортируется в Россию, хотят повысить ввозные пошлины с нынешних 5% до 15%. Одновременно с этим планируется обнуление сборов для ингредиентов заменителей грудного молока.

Участники рынка считают, что в конечном счете эта мера окажется эффективной.

Ожидается, что на первом этапе цены на детское питание повысятся на 10%.