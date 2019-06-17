МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" установил в ряде супермаркетов пандоматы — устройства для приема использованной потребительской тары: алюминиевых банок и пластиковых бутылок, говорится в сообщении компании.

"Каждый аппарат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 литров. Крышки и этикетки перед отправкой снимать не нужно, сминать упаковку тоже. Когда покупатель кладет банку или бутылку в окно приема, сканер считывает штрих-код и распознает состав тары. Это исключает возможность того, что разные виды упаковки будут храниться вместе", — сказано в сообщении.

Пилотный проект реализуется в шести супермакетах "Магнит Семейный" в Москве, Красногорске и Краснодаре совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes, скидку на отдельную продукцию которой можно получить, сдав тару в пандомат.

Целью проекта участники называют повышение мотивации потребителей к участию в экологических инициативах. Как отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев, бутылки — это самое популярное вторсырье, которое лидирует по объемам среди использованной тары, отправляемой на свалку.

"По статистике 60% людей испытывают обеспокоенность о последствиях загрязнения природы, а 30% из них уже готовы принимать активное участие в экопрограммах. Пандоматы — это одна из существующих технологий сбора использованной тары для дальнейшей переработки, и мы решили протестировать ее в российских реалиях. Мы уверены, что данная инициатива поможет сделать заботу о природе частью образа жизни наших потребителей и хорошей привычкой", — прокомментировал Дурдыев.

Срок разложения пластика и алюминия составляет более 400 лет, а изготовление первичного пластика и алюминия связаны с выбросами парниковых газов на протяжении всего производственного цикла, при этом на сегодняшний день всего 5% общего объема тары отправляется на переработку отмечается в сообщении.