МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Pfizer заключила соглашение о покупке биофармацевтической компании Array BioPharma, специализирующейся на разработке лекарственных средств против рака, говорится в сообщении Pfizer.

По условиям соглашения Pfizer заплатит за каждую акцию Array 48 долларов. Общая стоимость сделки, расчет по которой будет осуществлен в денежных средствах, составляет примерно 11,4 миллиарда долларов. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, ее завершение ожидается во втором полугодии 2019 года после одобрения регуляторов. Pfizer планирует финансировать сделку с помощью имеющихся собственных и заемных средств.

Ожидается, что данная покупка поможет Pfizer укрепить ее инновационное направление биофармацевтики и способствует ускорению роста в долгосрочной перспективе. "Сегодняшнее объявление усиливает нашу приверженность использованию капитала для обеспечения достижений, которые меняют жизнь пациентов и создают акционерную стоимость", — сообщил в релизе глава компании Альберт Бурла (Albert Bourla).

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.

Array BioPharma основана в 1998 году, специализируется на разработке лекарственных средств против рака.