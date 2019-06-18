МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания "ЮТэйр" до конца недели частично погасит проценты по семилетним кредитам и займам в сумме 109,2 миллиона рублей, произведет платежи по 12-летним обязательствам, сообщает пресс-служба компании.

"ЮТэйр" продолжает реструктуризацию долгов и до конца недели осуществит частичное погашение процентов по семилетним кредитам и займам в сумме 109,2 миллиона рублей, а также без изменений произведет платежи по двенадцатилетним обязательствам и лизинговому портфелю", — говорится в сообщении.

"Кредиторы понимают, что в высокий летний сезон "ЮТэйр" всю операционную прибыль сохраняет для создания "подушки ликвидности", поэтому переносит очередную сумму процентных платежей, подлежащих уплате в июне. Это запланированное решение в рамках комплексной реструктуризации долговых обязательств", — пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что "ЮТэйр" — крупнейший перевозчик, который обеспечивает прямую связь между дальними регионами РФ, ему необходимо аккумулировать прибыль для бесперебойных полетов и создания финансовых запасов на низкий осенне-зимний период. "ЮТэйр" доказала свою операционную эффективность в сложнейших экономических условиях прошлого года, что позволяет рассчитывать на поддержку крупнейших кредиторов в части переноса сроков, отмечают в компании.

"ЮТэйр" обсудил с банками дальнейшие условия реструктуризации и поэтапно погасит проценты за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность. "ЮТэйр" планирует продать 50-процентную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом", — приводит пресс-служба слова генерального директора авиакомпании Андрея Мартиросова.

"Но "ЮТэйр" не рассматривает продажу компаний, которые осуществляют базовые авиационные компетенции и приносят стабильную прибыль. Компания гарантирует бесперебойные полеты и наращивает загрузку рейсов", — добавил Мартиросов.

Авиакомпания "Ютэйр" в 2015 году заключила соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам на 38,6 миллиарда рублей. Еще "Ютэйр" отдельно должна 17,4 миллиарда рублей Сбербанку. В конце декабря газета "Ведомости" написала, что "Ютэйр" попросила участников кредитного синдиката списать примерно 75% долга — около 30 миллиардов рублей. До этого авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты по 12-летнему кредиту, но не выплатила их по семилетнему. Синдикат кредиторов авиакомпании продолжает переговоры с Минфином РФ о получении новой госгарантии по кредиту.