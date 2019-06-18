МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Французский ритейлер Leroy Merlin, специализирующийся на продаже товаров для дома, сада и ремонта, планирует до конца текущего года открыть в России 15 магазинов, в 2020 году — около 13 магазинов, сообщили журналистам топ-менеджеры "Леруа Мерлен Восток".

"В этом году у нас будет открытие еще 15 магазинов. Мы ждем открытия в Жуковском, в Краснодаре, в Новороссийске, Владикавказе, Владивостоке и т.д. У каждого магазина (объем инвестиций — ред.) около 1,8 миллиарда рублей. Когда это большой город, например, Москва, — это 3,5 миллиарда рублей", — сказал гендиректор "Леруа Мерлен Восток" Венсан Жанти. Таким образом, по его словам, на открытие всех магазинов в этом году будет направлено более 30 миллиардов рублей. На диджитализацию систем Leroy Merlin в этом году направит чуть менее 10 миллиардов рублей.

Отвечая на вопрос о числе новых магазинов в следующем году, заместитель генерального директора "Леруа Мерлен Восток" Николай Козак ответил: "Порядка 13". Он также добавил, что компания в течение трех лет планирует увеличить долю интернет-продаж от общего товарооборота компании с 3% до 10-15%.

Кроме этого, в марте-апреле следующего года Leroy Merlin запустит второй в Москве склад стоимостью 100 миллионов евро.

Французский ритейлер пообещал также, что выйдет на рынок Белоруссии в 2020 году.

"Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада и являющаяся лидером на рынке строительных магазинов во Франции, Италии, Испании, Бразилии и России. Сеть объединяет более 450 магазинов в 13 странах мира. В составе российской сети находятся более 90 гипермаркетов.