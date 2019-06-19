МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Проект по модернизации аэропорта "Домодедово", реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропорта.

"Росавиация не справилась в срок с проектом развития аэропорта "Домодедово". Модернизация привела к тому, что пропускная способность воздушной гавани упала", — говорится в сообщении аудиторов.

Проект по реконструкции ведут Росавиация и оператор аэропорта ОАО "Международный аэропорт Домодедово" с 2012 года на основе государственно-частного партнерства. Тогда же федеральное агентство заключило с ЗАО "СУ-1" контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы.

"Это одно из важнейших мероприятий ФЦП "Развитие транспортной системы", которое до сих пор не завершено, хотя объект нужно было сдать еще в 2014 году", — говорится в документе. Аудиторы указывают, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО "СУ-1" только в конце 2018 года, при том, что уже два года как шла процедура его банкротства.

По данным Счетной палаты, негативный опыт работы с ЗАО "СУ-1" не помешал Росавиации в 2014 году привлечь этого же подрядчика к строительству второй взлетно-посадочной полосы в "Домодедово", которая также так и не была построена. Более того, агентство завысило цену контракта на 282 миллиона рублей.

"Существующая ВПП-2 частично разобрана — ее длина сократилась с 3,8 до 2,4 тысячи метров. Оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано, что повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%. Не построены также перроны к новому терминалу, который возвел инвестор. В результате здание простаивает до настоящего времени. Перенос сроков строительства второй полосы и перронов с 2016 на 2019 годы повлек увеличение стоимости работ на 4,1 миллиарда рублей и 538,4 миллиона рублей соответственно", — отмечает Счетная палата.

По данным аудиторов, Росавиация намерена достроить данные объекты и уже направила в Минтранс предложения о выделении 3,5 миллиарда рублей для продолжения строительства в 2019 году.