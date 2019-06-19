МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Крупнейший по объему выручки российский ритейлер X5 Retail Group и фармоператор "Сантэкс" договорились создать фармацевтический маркетплейс на базе онлайн-супермаркета "Перекресток", говорится в сообщении X5.

"В рамках партнёрства появится специальная "витрина" — apteka.perekrestok.ru, где производители фармацевтических препаратов смогут представить свою продукцию и предложить её потребителю напрямую. В свою очередь покупатели получат возможность заказать необходимые лекарства непосредственно у производителя, а оплатить и забрать их в одном из аптечных пунктов выдачи в магазинах торговых сетей X5 (в первую очередь речь идет о "Пятерочках" — ред.)", — говорится в сообщении.

Дочерняя структура ритейлера Х5 Омни, развивающая технологическую платформу почтовых сервисов, уже договорилась об открытии 1,4 тысячи аптечных пунктов выдачи заказов. Доставлять товары от производителей до пунктов будет "Сантэнс".

"Благодаря партнерству с "Сантэнс" мы добавляем новую важную категорию заказов — лекарства. Perekrestok.ru предлагает клиентам услугу, в рамках которой производители получают прямой доступ к конечным потребителям, гостям магазинов Х5, минуя сложившуюся неэффективную и непрозрачную цепочку посредников", — прокомментировал директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнёв.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 14,779 тысячи. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.

ГК "Сантэнс" — один из крупнейших российских фармацевтических операторов, оказывающий услуги по таможенному оформлению и логистике лекарств на территории РФ. Работает с 2000 года, в год обрабатывает поток фармацевтической продукции общей стоимостью более 260 миллиардов рублей.