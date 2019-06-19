МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Пилотный проект по оплате с помощью QR-кода в торговых точках может начаться осенью, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Форума социальных инноваций регионов.

Отвечая на вопрос о старте эксперимента по использованию платежей по QR-коду в ритейле, Мантуров сказал: "Я надеюсь, что до конца года, осенью".

Оплата товаров с помощью QR-кода станет возможной благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей. Сама система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале.

На сегодняшний день в ней участвуют ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона".