МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Европейский суд общей юрисдикции отказал компании Adidas в том, чтобы признать ее логотип из трех параллельных полос торговой маркой, следует из постановления этого органа.

"Европейский суд общей юрисдикции подтверждает недействительность торговой марки Adidas, которая состоит из трех параллельных полос, нанесенных в любом направлении", — говорится в документе.

Суд поясняет, что торговая марка не может состоять только из повторяющихся элементов, а должна быть образной. То есть, по мнению суда, логотип Adidas не содержит достаточных характерных особенностей, которые могут быть защищены в качестве торговой марки.

Своим постановлением суд подтвердил решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO), которое в 2016 году на том же основании аннулировало выданную в 2014 году регистрацию логотипа компании в качестве торговой марки.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Чистая прибыль компании за первый квартал текущего года увеличилась на 17% в годовом выражении и достигла 632 миллионов евро.