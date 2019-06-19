МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Основной причиной снижения производственных показателей московского аэропорта "Домодедово" является прекращение полетов из него ряда перевозчиков, сообщила Росавиация.

"Основная причина снижения производственных показателей аэропорта "Домодедово" в 2015-2018 годах обусловлена прекращением полетов российских авиаперевозчиков из аэропорта", — говорится в сообщении.

Так, в 2015 году прекратила полеты" Трансаэро", в 2016 году — "Оренбургские авиалинии", в 2017 году —"Вим-Авиа".

"Также в конце 2018 года крупнейший российский чартерный перевозчик Azur Air осуществил перевод всех своих московских рейсов из "Домодедово" в аэропорты "Внуково" и "Шереметьево", — отметили в ведомстве.

Ранее в среду Счетная палата РФ по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию "Домодедово" заявила, что проект по модернизации аэропорта, реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани.

Росавиация принимает меры для завершения реконструкции инфраструктуры аэропорта "Домодедово" в срок до конца 2019 года, заявили также в ведомстве.

"Росавиацией принимаются меры по завершению реконструкции (строительства) объектов аэродромной инфраструктуры в аэропорту "Домодедово". По предложению Росавиации Минтранс России обратился в правительство Российской Федерации с просьбой выделить средства из резервного фонда на финансирование объекта в 2019 году", — говорится в сообщении Росавиации.

"Сроки завершения работ по контрактам — конец 2019 года", — добавили в ведомстве.