МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает вести штраф в размере 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, не оплачивающих проезд по платным дорогам, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

По данным издания, в кабмине планируют штрафовать водителей, используя систему free-flow — систему свободного потока движения (без шлагбаумов) на платных трассах, предполагающую бесконтактную оплату проезда, которая должна сделать платные дороги свободнее.

"Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысячи рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это. Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты РФ… 20 июня планирует рассмотреть президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова", — говорится в публикации.

Сегодня проезд по платной дороге предусматривает обязательную остановку автомобиля на пункте оплаты, а строительство и содержание таких пунктов, отмечает издание, недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд.

В кабмине отметили необходимость выработки механизма, предотвращающего бесплатный проезд. Там добавили, что, помимо штрафов, таковым может стать "хорошо зарекомендовавший себя в Москве" состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку. Авторы инициативы привели в пример безбилетный проезд в метро с санкцией в размере 1 тысячи рублей, установленной столичным КоАП. Все штрафы в полном объеме предлагается зачислять в бюджеты регионов.

В марте глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что пользователи платных дорог совершили в 2018 году 110 миллионов проездов.

Сегодня в России плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1300 километров. Платные дороги действуют в 13 регионах страны.