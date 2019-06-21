МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Сингапурская Olam International, владеющая 75% "Русской молочной компании" ("Русмолко") может выкупить оставшуюся долю у основателя Наума Бабаева, став тем самым единоличным владельцем российской компании, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, соответствующий опцион появился у сингапурской группы ещё в 2012 году, когда "Русмолко" начало реализацию совместной инвестпрограммы с Olam International, которая договорилась о вложении 75 миллионов долларов в бизнес Бабаева в обмен на 75% "Русмолко". Бабаев сохранил за собой пост председателя совета директоров и 25% компании. Общая стоимость "Русмолко" по итогам сделки должна была составить около 130 миллионов долларов.

Как полагают источники "Коммерсанта", Бабаев больше не заинтересован в "Русмолко", поскольку намерен сосредоточиться на своем основном проекте ГК "Дамате". "Дамате", производящий индейку, претендует на покупку у ВЭБ.РФ своего конкурента — "Евродона". По мнению собеседника издания, средства от сделки Бабаева с сингапурской группой могут пойти на выкуп "Евродона".

Olam International, напротив, имеет определенные планы на "Русмолко", считает собеседник газеты. "Русмолко" планирует до 2021 года удвоить поголовье молочных комплексов в Пензенской области, что позволит увеличить производство до 180 тысяч тонн сырого молока в год. По оценкам Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), это позволит компании войти в тройку крупнейших российских производителей молока. Кроме того, в апреле губернатор области Иван Белозерцев в интервью РИА Новости сообщал, что "Русмолко" планирует вложить около 4,5 миллиарда рублей в строительство в Сердобском районе молочно-товарного комплекса на 5,2 тысячи дойных коров.

По словам старшего аналитика "Атона" Виктора Димы, принимая во внимание стоимость сырого молока в России в 2018 году (22,86 рубля за литр без учета НДС) и объем производства "Русмолко", оборот компании можно оценить в сумму до 2 миллиардов рублей, а стоимость доли Бабаева — до 1 миллиарда рублей.