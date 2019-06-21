МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. "Новотранс" приобрел компанию-стивидора автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в порту Усть-Луга, сообщила в пятницу пресс-служба оператора.

"Акционерное общество "Холдинговая компания "Новотранс" (АО ХК "Новотранс") завершило сделку по приобретению стопроцентной доли в уставном капитале стивидорной компании ООО "Глобал-Сервис". Факт приобретения доли обществом зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Покупка стивидорного актива осуществлена в рамках реализации стратегии по диверсификации холдинга", — говорится в сообщении.

Компания "Глобал-Сервис", является генеральным агентом "Росморпорта" на автомобильно-железнодорожном паромном комплексе Усть-Луги, занимается погрузкой и выгрузкой судов в морском порту, а также оказывает складские услуги, уточняется в сообщении. Паромный комплекс обеспечивает грузовое морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями (Усть-Луга–Балтийск). Это единственный в РФ транспортный объект, через который происходит доставка грузов в Калининградскую область и обратно без пересечения границы.

Переправа обслуживается двумя паромами — "Амбал" и "Балтийск", позволяющими перевозить до 1,5 миллиона тонн грузов в год. Комплекс также имеет автомобильный и железнодорожный грузовые фронты, иные технологические площадки. Площадь комплекса превышает 30 гектаров, протяженность подъездных железнодорожных путей — более 8 километров.

"Холдинг намерен развивать техническую базу паромного комплекса. В частности, уже закуплены и приступили к работам новые автопогрузчики, тягачи и прочее оборудование. Акционеры ХК "Новотранс" видят задачу деятельности стивидора в обеспечении и развитии бесперебойных морских коммуникаций с российским анклавом на Балтике — Калининградской областью и увеличении грузопотока между портами Усть-Луга и Балтийск", — отмечает "Новотранс".

ГК "Новотранс" основана в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 28 тысяч. Средний возраст вагонов — менее 8 лет. "Новотранс" принадлежит бизнесмену Константину Гончарову. "Новотранс" планировал летом начать строительство универсального терминала в порту Усть-Луга (проект Lugaport) за 45 миллиардов рублей с годовым грузооборотом в 24-28 миллионов тонн.