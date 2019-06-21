МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Lufthansa временно отказалась от полетов над Ормузским проливом после того, как в этом регионе иранские военные сбили американский беспилотник, передает телеканал n-tv.

Ранее управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.

Представители Lufthansa сообщили, что изменения в маршрутах полетов действуют с четверга. При этом они не затронули весь Иран, рейсы в Тегеран летают по плану.

Нидерландская авиакомпания KLM также временно отказалась от полетов над Ормузским проливом.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.