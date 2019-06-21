МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Группа компаний режиссера Андрея Кончаловского стала соинвестором сети аптек — Кончаловский и владелец бренда "Планета Здоровья" Александр Броварец будут вместе создавать сеть современных аптек, ориентированных не только на лекарства, но и на товары для здорового образа жизни, сообщает пресс-служба режиссера.

"Андрей Кончаловский и владелец бренда "Планета Здоровья" Александр Броварец решили объединить усилия в продвижении бренда "Планета Здоровья" и консолидации использующих его компаний", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается в сообщении, целью партнерства является создание сети современных аптек, ассортимент которых составят не только лекарства, но и товары лайф-стайл сегмента, в том числе спортивные и диетические.

"Стороны связывают давние деловые отношения. Александр Броварец неоднократно выступал партнером Группы в различных lifestyle-проектах, а также как сопродюсер таких фильмов, как "Глянец" (2007) и "Рай" (2016). На новом этапе сотрудничества стороны ставят перед собой амбициозную цель провести глубокую структурную реорганизацию с целью создания интегрированной многопрофильной компании, отвечающей самым высоким отечественным и международным стандартам", — заключили в пресс-службе.