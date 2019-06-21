МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Долю в размере 33,33% в ООО "Аква Инвест", контролирующем производителя минеральных вод "Ессентуки" и "Нарзан", 19 июня получил Михаил Якобашвили, следует из данных "БИР Аналитик".

Так же зовут сына предпринимателя Давида Якобашвили, одного из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" (в 2011 году ее приобрела PepsiCo).

Кроме того, 33,33% в "Аква Инвест" владеет АФК "Система", она приобрела долю в марте. В свою очередь Давид Якобашвили входит в совет директоров "Системы".

Помимо Михаила Якобашвили и "Системы", долями в "Аква Инвест" владеет ООО "Людани" (5%, структура гендиректора "Аква Инвест" Никиты Шашкина) и АО "Гисар" (28,33%, бенефициар — Валерий Ковалев).

"Аква Инвест" — совладелец компании "Холдинг Аква" (владеет в ней долей в 74%, второй совладелец — подконтрольная государству компания "Кавминкурортресурсы"). "Холдинг Аква" занимается как добычей, так и розливом и реализацией минеральной воды региона Кавказских Минеральных Вод. В частности, компания выпускает воду "Ессентуки №4", "Ессентуки №17" и "Нарзан".