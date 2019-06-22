МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде (Ali Abedzadeh) заверил, что воздушное пространство полностью безопасно внутри страны и над Персидским заливом, передает агентство Mehr.

Ранее эмиратское издание Gulf News сообщало, что все национальные авиакомпании из ОАЭ изменили маршруты своих рейсов после того, как власти США запретили американским авиакомпаниям находиться в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.

Абедзаде уточнил, что число полетов в небе страны не уменьшилось, они выполняются в обычном режиме. "За последние два года и в условиях напряженности в регионе количество полетов в небе Ирана возросло до более чем 1000 в день", — заявил он. Глава Организации гражданской авиации Ирана отметил, что иностранные авиакомпании не подавали в организацию "заявление об изменении маршрута или об избегании полетов в небе страны".

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь подчеркнул, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.