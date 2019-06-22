МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Около 3,5 тысячи человек приобрели в РФ авиабилеты в Грузию в рамках туров вплоть до Нового года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.

"Около 3,5 тысячи человек приобрели авиабилеты в Грузию в рамках туров вплоть до Нового года", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали агентству, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется.

Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.