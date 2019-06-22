МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Авиакомпании предлагают российским туристам, решившим вернуться из Грузии раньше срока, свободные места в самолетах, сообщил РИА Новости директор туристической ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Основные действия сейчас происходят со стороны авиационных регуляторов, властей, авиакомпаний. И мы с вами видим, что они говорят, что они готовы на свободные кресла посадить всех, кто хочет раньше времени вернуться. Доступ в этом плане есть. Туроператоры об этом знают, своих туристов они в известность поставили", — рассказал Осауленко.

По его словам, все туроператоры находятся на прямой связи с туристами.

"Если брать в целом все сообщество российских туристов, находящихся в Грузии, в Тбилиси туристов немного, у нас в основном большинство туристов на море… А там ситуация относительно спокойная", — пояснил директор туристической ассоциации "Турпомощь".

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что, по предварительным данным, в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.