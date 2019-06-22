МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Компания Evraz заинтересована в покупке дочернего предприятия британского производителя стали British Steel во Франции, которое занимается поставкой рельсов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с ситуацией.

Завод, о котором идет речь, находится в северной части Франции, около коммуны Аянж. На предприятии, которое является основным поставщиком рельсов для государственной железнодорожной компании SNCF, работают около 400 человек. Как сообщил изданию источник во французском правительстве, в связи со стратегической значимостью актива изменение его владельца потребует официального согласия властей. Также, по его словам, сейчас в покупке предприятия заинтересованы еще несколько компаний, помимо Evraz.

В мае вторая в Великобритании компания по производству стали British Steel объявила о неплатежеспособности, не сумев за три года восстановить убыточный бизнес. Переговоры с властями о спасении также не увенчались успехом. Таким образом, под риском увольнения оказались около 5 тысяч сотрудников British Steel и порядка 20 тысяч человек, работающих в сетях поставок. Правительство оказало поддержку официальному ликвидатору компании, что позволило British Steel продолжить свою работу.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основные бенефициары — Роман Абрамович (доля голосующих акций 29,55%), а также его партнеры Александр Абрамов (19,98%) и Александр Фролов (9,98%). В 2018 году Evraz сократил выпуск стали на 7,3% — до 13,019 миллиона тонн.