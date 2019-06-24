МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Крупнейшая торговая интернет-платформа Китая Aliexpress начинает продавать товары российских производителей, в том числе — малого и среднего бизнеса, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на представителя компании в России.

На первом этапе российские товары будут продаваться только внутри страны, но в дальнейшем Aliexpress планирует выводить их за рубеж. Требования к производителям из РФ будут минимальны: без ограничений по обороту, сервису или доставке. Поэтому подключиться смогут представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.

"Поставщик сам будет решать, в каких регионах реализовывать продукцию, а доставлять товары сможет как своими силами, так и используя инфраструктуру и сервисы AliExpress", — пишет "Ъ".

Как рассказал гендиректор AliExpress в России Лю Вэй, это "особенно полезно небольшим бизнесам в регионах — для них охват всей России на начальном этапе слишком затратен, но хорошие продажи помогут масштабируемости в будущем".

По мнению игроков рынка, таким и действиями китайская компания укрепит свои позиции. Однако они сомневаются, что интернет-платформа сможет привлечь в России большое число поставщиков.

С начала 2019 года AliExpress начал подключать продавцов из Италии, Испании и Турции.