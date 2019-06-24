МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. НПФ "Благосостояние" продает лизинговую компанию "Трансфин-М" (ТФМ) структуре бывшего главы "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД) и действующего советника гендиректора РЖД на общественных началах Алексея Тайчера, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"НПФ "Благосостояние" договорился о продаже лизинговой компании "Трансфин-М", рассказали несколько источников, близких к переговорам. По их словам, покупателем выступает "ТФМ-Гаран", — пишет "Коммерсант" в понедельник. По данным издания, 70% "ТФМ-Гарант" принадлежит Тайчеру, остальная доля у нового менеджмента ТФМ: членов правления Максима Анищенкова, Александра Голанда и Ивана Благодатских. Сделка реализуется в формате MBO (management buy-out). В НПФ подтверждают, что договоренность по сделке достигнута, но не раскрывают потенциальных покупателей.

"Цена продажи около 35 миллиардов рублей, что соответствует коэффициенту к капиталу более 1,4. К тому же часть стоимости была получена в виде дивидендов от ТФМ", — цитирует газета представителя "Благосостояния". Сделка в основном будет профинансирована за счет заемных средств, рассказывает источник издания, знакомый с ситуацией, ее профинансирует ВТБ, отмечает другой. В ВТБ и ТФМ, добавляет "Коммерсант", от комментариев отказались.

Сделка будет закрыта после согласования с ФАС, куда документы были поданы месяц назад. В регуляторе сообщили, что изучают ходатайство. Источники газеты указывали, что для прохождения стресс-тестов, обязательных для пенсионных резервов с этого года, требуется выйти из всех активов "Трансфин-М" (доля в портфеле около 15%), в том числе облигаций, которых на балансе фонда находится на 30 миллиардов рублей. Один из собеседников сообщил, что договоренности по сделке, достигнутые с покупателем, решат эту проблему.

Представитель НПФ подтверждает, что компания продается "из-за большой концентрации на данную инвестицию, несмотря на высокие рейтинги, устойчивое финансовое положение и высокий уровень дивидендных выплат".

Источник газеты, знакомый с планами ТФМ, отмечает, что покупатели планируют сосредоточиться на двух направлениях: финансовом лизинге и оперировании железнодорожным подвижным составом. Последним ТФМ ранее не занимался. НПФ собирается вложить вырученные средства "в высоколиквидные рыночные инструменты".