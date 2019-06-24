Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии из-за ухудшения качества
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Из-за ухудшения качества поступающей в Россию алкогольной продукции из Грузии Роспотребнадзор усилил контроль за ее оборотом. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.
"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека системно проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию РФ из Грузии, который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции", — сообщает Роспотребнадзор.
Ведомство уточняет, что начиная с 2014 года по прошлый 2018 год число выявленной алкогольной продукции грузинского производства, которая не соответствует требованиям нормативов РФ, увеличилось в 2,9 раза. В 2018 году это 203 тысяч литров продукции производства следующих предприятий:
- АО "Багратиони-1882"
- ООО "Болеро энд Компани"
- ООО "Кахетинское Традиционное Виноделие"
- ООО "Бадагони"
- ООО "Дом Грузинского Вина"
- ООО "Корпорация Грузинское Вино"
- ООО "Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков"
- ООО "Батоно"
Подчеркивается, что все партии указанной продукции не были допущены к ввозу на территорию Российской Федерации.
Согласно сообщению ведомства, в 2017 году лабораториями Роспотребнадзора были введены высокотехнологичные методы контроля качества, которые позволяют выявить нарушение технологии производства алкоголя и используемого для этого сырья.
"Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию РФ", — сообщает ведомство.
https://1prime.ru/business/20190624/830098948.html