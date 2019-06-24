МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. АФК "Система" думает о продаже оставшейся 49%-ной доли в московском девелопере "Лидер-Инвест" группе "Эталон", однако конкретной схемы этого пока нет, сообщил журналистам президент корпорации Андрей Дубовсков в кулуарах 23-й ежегодной конференции инвесторов, организованной "Ренессанс Капиталом".

"Стратегически это верная тема. У нас в одной компании блок-пакет (25% в "Эталоне"), в другой 49% ("Лидер-Инвест"). У нас нет пока конкретной схемы, мы думаем об этом. Логика в этом есть", — сказал Дубовсков, отвечая на вопрос о возможной продаже оставшейся доли в "Лидер-Инвесте" "Эталону".

АФК "Система" в феврале приобрела 25% петербургской девелоперской группы "Эталон", перед этим продав ей 51% "Лидер-Инвеста". Пакет московской компании был продан за 15,2 миллиарда рублей, доля в "Эталоне" приобретена у основателя застройщика Вячеслава Заренкова и членов его семьи за 226,6 миллиона долларов. Тогда в АФК также сообщали, что не планируют увеличивать долю в "Эталоне".