МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Решение Роспотребнадзора усилить контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию, никак не отразится на ее стоимости в РФ, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

По их словам, в случае запрета поставок российские вина смогут заместить грузинские, при этом винодельческий рынок Грузии понесет серьезный ущерб.

Роспотребнадзор сообщил в понедельник об усилении контроля за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей на территорию РФ, из-за ухудшения ее качества. Ведомство отмечало, что с 2014 года по 2018 год число такой продукции, в отношении которой было выявлено несоответствие качества, увеличилось в 2,9 раза — до 203 тысяч литров в 2018 году. Все ее партии не были допущены к ввозу в РФ.

"На цены решение Роспотребнадзора не повлияет. Просто какое-то количество российских потребителей, которые были сориентированы на грузинские вина, могут понести потери. Но в целом качество российского вина хорошее, оно вполне способно заместить их (грузинские вина — ред.)", — сказал РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

На цену грузинского вина в РФ влияния не будет, но если Россия решит пойти дальше и запретит поставки грузинских вин, как это было в 2006 году, то Грузии можно будет "попрощаться со своей отраслью", тем более что грузинское вино в мире на мировом рынке практически дошло до своего насыщения, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

"Грузия по итогам четырех месяцев 2019 года занимает (в поставках вина в РФ — ред.) вторую позицию после Испании, ее доля — 17%. А если добавить Абхазию, то каждая четвертая бутылка российского вина – грузинского и абхазского происхождения… Сейчас Грузия отправляет по экспорту примерно на 25% больше, чем 13 лет назад, но при этом повторила ту же самую ошибку: 65% грузинского вина поступает в Россию. И поэтому в случае запрета две трети производства просто рухнет", — сказал Дробиз.

Россия запретила импорт из Грузии вина и минеральной воды в 2006 году из-за претензий к качеству продукции. Эти ограничения были отменены в 2013 году.