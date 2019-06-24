МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Сообщения СМИ о том, что бизнесмен Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию из-за обысков в музее "Собрание", не соответствуют действительности, все его поездки являются плановыми, заявили РИА Новости в пресс-службе бизнесмена.

На прошлой неделе Якобашвили подтвердил проведение обысков, но не прокомментировал детали происходящего. Издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что в музее "Собрание" на улице Солянке в Москве идет обыск, утверждая, что следственные действия якобы связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего бизнес-партнера Якобашвили Бориса Минахи. В понедельник ряд СМИ сообщили, что Якобашвили не намерен возвращаться в Россию, где "творятся неадекватные вещи".

"С марта Давид Якобашвили находится за рубежом. Все текущие поездки являются плановыми, и эти планы никак не корректировались за последнее время. Визита в Москву в ближайшие месяцы у Якобашвили не запланировано, поскольку основной бизнес Якобашвили не связан с Россией — в Москве находится только музей "Собрание", который является его социальным вкладом в культурную жизнь России и требует значительных финансовых затрат", — сообщили в пресс-службе.

"Поэтому появившиеся в СМИ слова о том, что Якобашвили может не приехать в Россию по причине последних событий, не соответствуют действительности ни по форме, ни по смыслу", — подчеркнули представители бизнесмена.